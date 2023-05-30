وزير التجارة يؤكد على توريد الحنطة الأمريكية للعراق

وزير التجارة يؤكد على توريد الحنطة الأمريكية للعراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير التجارة اثير الغريري، الثلاثاء، الحرص على التعامل مع الشركات الامريكية لتوريد الحنطة الاميركية للعراق.وذكرت وزارة التجارة في بيان ، ان “وزير التجارة اثير داود الغريري التقى في مكتبه، بوفد من خبراء مجلس القمح الامريكي للتباحث في امكانية استيراد الحنطة لاغراض انتاج الطحين الصفر التجاري ضمن مشروع الوزارة الذي تبناه مع القطاع الخاص”، مبينا ان “اللقاء تم بحضور مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب حيدر نوري الكرعاوي ومدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية رياض فاخر الهاشمي”.واضافت ان “زيارة وفد خبراء مجلس القمح الامريكي جاءت استكمالاً للدعوة التي سبق ان وجهها المجلس لوزارة التجارة لزيارة واشنطن واجراء مباحثات التعاون في هذا المجال، والتي تمخض عنها الاتفاق على زيارة الخبراء للعراق للاطلاع على حاجة السوق العراقي لغرض دراستها ودعم العراق في موضع توريد الحنطة لغرض انتاج افضل انواع طحين الصفر”.واستعرض الغريري خلال اللقاء “عمل قطاع المطاحن العراقية الاهلية ومشروع الوزارة لانتاج الطحين الصفر وامكانية تطوير تلك المطاحن”.واكد الغريري خلال اللقاء “حرص وزارة التجارة على التعامل مع الشركات الامريكية الرصينة لتوريد الحنطة الامريكية للعراق وبأفضل النوعيات والاسعار امكانية دخول الشركات العالمية والامريكية والتعاون في هذا المجال للوصول الى اسعار مناسبة تخدم الطرفين”.

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