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أردوغان وصالح يؤكدان على تعزيز التعاون بين العراق وتركيا في كافة المجالات
مكتب علاوي:طريقة اختيار الحيالي لوزارة التربية بنفس طريقة الحلبوسي لرئاسة البرلمان..”بيع الأصوات”
وزير التجارة يعلن الحرب على “الفساد” داخل وزارته
تحالف الفتح:سندافع عن إيران حتى الموت في حال استهدافها من قبل الولايات المتحدة
الاتحاد الوطني:الأسبوع المقبل سيشهد حوارات جديدة مع حزب بارزاني لحسم الخلافات
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وزير التجارة يعلن الحرب على “الفساد” داخل وزارته
الاقتصاد النيابية:حكومتي العبادي وعبد المهدي وراء عدم استلام أموال مؤتمر الكويت لإعمار العراق
هيأة النزاهة:143 مشروعاً متلكئاً في النجف
وزير الاتصالات:عمليات تهريب لسعات الانترنيت في الموصل وكركوك
مصدر:500 ألف عقار عائد للدولة تحت سيطرة الأحزاب الحاكمة
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