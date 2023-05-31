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من انجازات الحكومة الولائية ..جفاف الأنهار جراء قطع المياه من قبل إيران وتركيا
علاوي يرفض منح رخصة لتجديد عمل حزب البعث الأردني
نائب:الموازنة ستمر بالتوافق السياسي
نائب كردي:على جميع الأحزاب الكردية الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية برلمان الإقليم
المالية النيابية:لايمكن تمرير قانون الموازنة إلا بعد الإتفاق السياسي
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من انجازات الحكومة الولائية ..جفاف الأنهار جراء قطع المياه من قبل إيران وتركيا
نائب:الموازنة ستمر بالتوافق السياسي
المالية النيابية:لايمكن تمرير قانون الموازنة إلا بعد الإتفاق السياسي
اليوم..مبيعات البنك المركزي من الدولار لمصارف الأحزاب المتنفذة تجاوزت 250 مليون دولار
وزير التجارة يعلن عن إطلاق مشروع النافذة الإلكترونية لتسجيل الشركات المحلية والأجنبية
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تعرف على جدول ترتيب الأندية العراقية بعد نهاية الدوري الممتاز 31
شنيشل:طموحنا الفوز في بطولة غرب آسيا لكرة القدم
منتخب الشباب العراقي يغادر بطولة كأس العالم للشباب بكرة القدم
المدرب كلوب:لن اسمح لمحمد صلاح بمغادرة الفريق
وزارة الشباب والرياضة:تشكيل لجنة عليا للتحضير لإقامة بطولة غرب آسيا تحت 23 عاما
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حكومة الإقليم سرقت رواتب موظفيها وتطالب المركز بصرف1.2 تريليون دينار لصرفها!!
نائب:فساد بقيمة ستة مليارات و500 مليون دولار جراء فشل بناء وتشغيل مصفى كربلاء النفطي
المحكمة الاتحادية تقرر عدم دستورية استمرار عمل برلمان إقليم كردستان
وزير الكهرباء:مفتاح التشغيل والاطفاء ما زال بيد إيران
عمار يدعو دول المنطقة للاستفادة من تجربة الحكم الإسلامي في العراق الخالية من الفشل والفساد والتبعية!!
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