وزير التجارة يعلن عن تشكيل لجنة لتحسين مفردات البطاقة التموينية

وزير التجارة يعلن عن تشكيل لجنة لتحسين مفردات البطاقة التموينية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير التجارة أثير داوود الغريري،السبت، تشكيل لجنة عليا لتحسين مواد البطاقة التموينية تطبيقاً لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وتوجهات الحكومة.وقال الغريري في حديث صحفي، إنه “تم تشكيل لجنة عليا للنظر بتحسين مواد البطاقة التموينية نوعاً وكماً حسب توجيهات رئيس الوزراء وتوجهات الحكومة”.وأضاف، أن “الوزارة ستطبق إجراءات تأخذ بهذه التوجيهات وهنالك برامج ستنفذ لتحسين مواد البطاقة التموينية”.ووجَه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، بتحسين نوعية مواد البطاقة التموينية والالتزام بمواعيد التوزيع.

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