وزير التخطيط:آن الأوان لرسم مسارات جديدة للتنمية

وزير التخطيط:آن الأوان لرسم مسارات جديدة للتنمية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال محمد تميم وزير التخطيط في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الأول لإعداد خطة التنمية الوطنية،اليوم الأحد، إن “المشاركة في أعمال المؤتمر الأول لإعداد خطة التنمية الوطنية الخمسية المقبلة لسنة 2024 و2028 الذي تنظمه وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية، يمثل فرصة مهمة لرسم صورة جديدة لمستقبل التنمية في العراق ووضع استراتيجية تنموية على مستوى المؤسسات ربما ينسجم مع توجيهات البرنامج الحكومي ومواجهة التغيير المناخي وتنمية رأس المال البشري وتحقيق التحول الرقمي وضمان مسار التوجهات المستقبلية”.واضاف ن”الظروف والتحديات الجسيمة التي واجهت العراق خلال السنوات الماضية قد ألقت بظلالها على الواقع”، مشيرا الى انه “من واجبنا تحويل تلك التحديات إلى فرص للنجاح في جميع قطاعات التنمية”.وتابع “آن الأوان لرسم مسارات جديدة للتنمية يمكن من خلالها الوصول إلى الأهداف والأداء التي تسعى الى تحقيقها، واعتماد خطة مركزه لرؤية العراق للتنمية المستدامة 2030، وكذلك البرنامج الحكومي والاستراتيجية والخطط للسياسات العامة القطاعية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المقررة من قبل العراق، بالإضافة إلى الدبلوماسية الاقتصادية والشركات الدولية والإنمائية”، لافتا الى “مشاريع فك الا ختناقات المرورية في العاصمة والشروع بتنفيذ مدن سكنية جديدة والمضي قدما في مشروع طريق تنمية والتركيز على معالجة المشاريع المتلكئة في مقدمتها مشاريع المستشفيات والماء والصرف الصحي، فضلاً عن ادراج المشاريع الحيوية والاستراتيجية مع ضمان أفضل الظروف، وفي مقدمتها النجاح في إصدار موازنة لثلاث سنوات لضمان استمرار تنفيذ تلك المشاريع “.واوضح أن “مشاركة السلطة التشريعية والتنفيذية بأعلى مستوياتها وخبراء القطاع الخاص والمجتمع الدولي والمدني من شأنه أن يعطي للخطة افاق من خلال الالتزام التام به أهدافها ومساراتها والقدرة على مواجهة التحديات ولا سيما فيما يرتبط بالتغييرات المناخيه والزيادة السكانية والتحول نحو الاقتصاد الأفضل والنهوض بقطاع الصحة والتعليم والسكن والبنى التحتية والخدمات وتنمية القطاع الخاص”.

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