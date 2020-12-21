وزير التخطيط:الاقتصاد العراقي يمر بأصعب أزمة في تاريخه

وزير التخطيط:الاقتصاد العراقي يمر بأصعب أزمة في تاريخه
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد وزير التخطيط، خالد بتال النجم، الاثنين (21 كانون الأول 2020)، ان الاقتصاد العراقي يمر بأصعب أزمة في تاريخه، ناتجة عن احادية وريعية هذا الاقتصاد.وقالت الوزارة، في بيان ، إن “النجم ترأس اجتماعاً لخلية المتابعة، الخاصة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وإعداد التقرير الطوعي الوطني الثاني الذي سيعرض خلال الاجتماع عالي المستوى للأمم المتحدة منتصف العام المقبل”.وأضاف أن “الاقتصاد العراقي يمر بأصعب أزمة في تاريخه وهي أزمة مركبة، ومتراكمة عبر عقود طويلة من الإخفاقات، ناتجة عن احادية وريعية هذا الاقتصاد، ماجعله يصل إلى طريق مسدود، يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة، لتجاوز الأزمة، عبر التأسيس لسياسات اقتصادية، تساعد على نمو القطاعات الإنتاجية، وتنويع مصادر التمويل”.وأشار إلى “التزامات العراق مع المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهذه الالتزامات تلقي التزامات مهمة على جميع قطاعات الدولة، الحكومية منها والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، والاعلام”، لافتاً إلى “دور الوزارات القطاعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تمثل أساسًا للإصلاحات الاقتصادية التي تعمل الحكومة على تحقيقه”.ودعا النجم، إلى “اعتماد معايير التنمية المستدامة في إنشاء المجمعات السكنية، والتي تعتمد عمليات العزل الحراري، وبالتالي تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية، مع الاستمرار بتوعية المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك للطاقة بنحو عام”.وشهد الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بما تم تحقيقه من أهداف التنمية المستدامة، على مستوى الوزارات، والاستعدادات الجارية لإعداد التقرير الطوعي الثاني، فضلا عن مناقشة إطلاق منصة المنتدى الوطني للتنمية المستدامة.

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