وزير التخطيط:العراق يحتاج إلى 136 تريليون دينار لإنجاز المشاريع المتلئكة بسبب الفساد

وزير التخطيط:العراق يحتاج إلى 136 تريليون دينار لإنجاز المشاريع المتلئكة بسبب الفساد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال وزير التخطيط، خالد بتال النجم، إن العراق يحتاج إلى 136 تريليون دينار؛ لإنجاز المشاريع المستمرة، مبيناً أن الجزء الأكبر منها لوزارتي النفط والكهرباء.وأضاف النجم، في حوار متلفز اليوم، أن هناك أكثر من 6 آلاف مشروع مستمر، مشيراً إلى أن وزارة التخطيط تواجه مشكلة في معالجتها، وخصوصاً المتوقف منها والتي يصل عددها إلى أكثر من ألفي مشروع متوقف.وأوضح وزير التخطيط، أن توقف المشاريع سببه عدم توفر السيولة المالية، لافتاً إلى أن المشاريع المتوقفة تكلف أجور حراسة وتواجه حالة اندثار مستمر.وأشار النجم، إلى أن هوية الاقتصاد العراقي هوية هجينة بسبب المرحلة الانتقالية، مبيناً أن الاقتصاد العراقي كان مشلولاً بعد عام 2003.ولفت الوزير، إلى أن الاستثمار بالعراق تواجهه مشكلتان؛ هي القوانين وتخصيص الأراضي للمشاريع الاستثمارية، مشيراً إلى أن 95% من الأراضي في العراق مملوكة للدولة.وتابع: “العراق لم يمر بظرف مستقر مع سوء التنفيذ، نعاني من فساد ضمني في تنفيذ المشاريع”.وقال النجم، إن الخطط لم تنفذ بسبب التدهور الأمني والاقتصادي، وتنفيذ الخطط مقترن بتوفر الإمكانات المالية.

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