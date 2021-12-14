وزير التخطيط:الهجرة الدولية دعمت (1000)مشروع للتنمية الاقتصادية في العراق

وزير التخطيط:الهجرة الدولية دعمت (1000)مشروع للتنمية الاقتصادية في العراق
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- أعلن وزير التخطيط خالد بتال نجم، الثلاثاء، أن وكالة الهجرة الدولية قدمت الدعم في تنفيذ 1000 مشروع صغير ومتوسط بمحافظات العراق كافة لدعم تنمية الاقتصاد في البلاد.جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر صندوق تطوير المشاريع بدعم من وكالة الأمم المتحدة للهجرة المنعقد بالعاصمة بغداد، ، حيث قال الوزير، إنه “تم تقديم الدعم المالي لتنفيذ 1000 مشروع صغيرة ومتوسط في عموم المحافظات العراقية، وفي هذه المناسبة ونيابة عن جمهورية العراق نثمن المبادرة التي طرحت من قبل المنظمة الدولية للهجرة المتمثلة بقيامها في رفد صندوق تطوير المشاريع”.وأضاف أن “هذا الصندوق سيسهم ببناء الاقتصاد العراقي كوسيلة إنعاش بعد تخطي البلاد تحديات صعبة واجهناها المتمثلة بالإرهاب وجائحة كورونا”.واكد الوزير أن “المشاريع لها دور كبير بدفع عجلة الانتعاش الاقتصادي بالقطاعات الأساسية والثانوية ودعم فئة الشباب الخريجين من مختلف الاختصاصات”، مبديا استعداد الوزارة بدوائرها وتشكيلاتها كافة “لتقديم الدراسات، والبيانات المتاحة مع توفير الإحصاءات للمواضيع في الصندوق بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والدوائر المعنية”. 

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