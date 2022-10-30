وزير التخطيط:سنعالج جميع الظاوهر السلبية

وزير التخطيط:سنعالج جميع الظاوهر السلبية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لوزارة التخطيط، اليوم الأحد، إن “نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، تسلم، حقيبة وزارة التخطيط، رسميا من سلفه خالد بتال النجم، الذي اصبح وزيرا للصناعة والمعادن”.وتابع أن “مراسم الاستلام والتسليم كانت بحضور وكيلي الوزارة ورؤساء الاجهزة والمراكز والمديرين العامين فيها”.وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، “حرصه الكبير على نجاح واستمرارية العمل بوتيرة اعلى، وان تسود روح الفريق الواحد في انجاز المهام المناطة بالوزارة وتشكيلاتها المختلفة”، مشددا على انه “سيعمل على اكمال المشاريع التي بدأتها وزارة التخطيط، ومعالجة جميع الظواهر السلبية”.وكشف عن توجهاته المقبلة، في أن “يكون العمل ميدانيا، وان تكون الوزارة اكثر قربا من الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، من اجل معالجة جميع الاشكالات التي تكتنف تنفيذ المشاريع الاستثمارية، لان المواطن ينتظر من هذه الحكومة الكثير”.يذكر ان محمد تميم متورط بهدم المدارس وصفقة البسكويت الفاسد عندما كان وزيرا للتربية.

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