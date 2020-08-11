وزير التخطيط:عدم إجراء التعداد السكاني لهذا العام بسبب كورونا

وزير التخطيط:عدم إجراء التعداد السكاني لهذا العام بسبب كورونا
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بغداد/شبكة أخبار العراق- رجح وزير التخطيط خالد بتّال النجم، الثلاثاء، عدم إجراء التعداد السكاني لهذا العام، بسبب الظروف الصحية.وذكرت الوزارة في بيان ، أن “وزير التخطيط خالد بتّال النجم، بحث خلال استقباله ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، ريتا براون، والوفد المرافق لها، عدداً من القضايا، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين”.وأشاد بتال إلى، أن “مستوى التعاون والدعم الذي يقدمه صندوق الأمم المتحدة للسكان لوزارة التخطيط والوزارات الأخرى، لتمكينها من أداء مهامها، المتعلقة بتنفيذ برامج التنمية البشرية، وتحسين مستوى الخدمات الصحية، والتعليمية المُقدّمة  للسكان”، داعياً المجتمع الدولي، ومنظمات الأمم المتحدة، إلى “تقديم المزيد من الدعم لجهود الحكومة العراقية، لاسيما في مجال معالجة ملف النازحين، وسبل تأمين متطلبات الحياة لهم، من خلال ضمان عودتهم إلى مناطقهم”.ولفت إلى أن “الوزارة بالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين، بصدد تنفيذ مسح ميداني لمخيمات النازحين المنتشرة في محافظات نينوى ودهوك والأنبار، بهدف الوقوف على واقع تلك المخيمات، ووضع الحلول والمعالجات للمشاكل التي تواجهها”.من جانب آخر، أكد وزير التخطيط “المضي بتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن، الذي كان من المزمع تنفيذه خلال العام الحالي، مرجحاً عدم إمكانية إجرائه بسبب الظروف الصحية، والمالية التي يمر بها العراق”، مبيناً أن “الوزارة تعمل الآن على إعداد دراسة مهمة، تتناول أثر انتشار جائحة كورونا، على واقع الرعاية الصحية في البلد، فيما ستنجز دراسة نوعية أخرى عن المشاكل الحقيقية التي يواجهها الشباب”.إلى ذلك أعربت براون عن “استعداد صندوق الأمم المتحدة للسكان لدعم الجهود والفعاليات، في إطار البرنامج القطري للصندوق 2021-2024، وخصوصاً في ما يتعلق بدعم تنفيذ التعداد العام للسكان، ومعالجة ملف النازحين”.

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