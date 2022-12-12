وزير التخطيط يؤكد على التعاون مع إيران في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثمار

وزير التخطيط يؤكد على التعاون مع إيران في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثمار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم الاثنين، مع السفير  الايراني محمد كاظم آل صادق، ملفات الماء والكهرباء والاستثمار..ذكر بيان للوزارة : ان “الطرفين بحثا افاق التعاون المشترك بين البلدين الجارين، في الكثير من الجوانب، وسبل تطوير العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والامنية والتجارية والاستثمارية، والعلمية والثقافية، فيما ناقش اللقاء نتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى ايران، كما شهد بحث ملفات الكهرباء والماء والإجراءات المتخذة من الجانبين لمعالجة هذين الملفين”.وتابع ان “الجانبين تطرقا لإمكانية تطوير التعاون في مجال التحّول الاداري وتقنية المعلومات من خلال انشاء الانظمة الادارية والحكومة الالكترونية، واصدار البطاقات المصرفية، فضلا عن التعاون في مجال  الفحص المسبق للسلع والبضائع الموردة بين البلدين، وزيادة حجم التبادل السلعي وامكانية تحسين ميزان التبادل التجاري من جهة العراق، لتحقيق التكافؤ بين الجانبين”.وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اجرى زيارة الى ايران في نهاية تشرين الثاني الماضي وعقد جلسة مباحثات موسّعة مع الجانب الإيراني، حيث ترأس الجانب الإيراني في المباحثات الرئيس الإيراني، وجرت خلالها مناقشة عدد من الملفات، في مقدمتها ملفّ التنسيق الأمني، والتبادل التجاري، والتعاون في مجال الطاقة والاستثمار وتنظيم السياحة والزيارات الدينية المتبادلة، ومواجهة تحديات التغيّر المناخي .

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