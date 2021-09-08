وزير التخطيط يصل السليمانية للاجتماع مع بعض المنظمات الدولية

وزير التخطيط يصل السليمانية للاجتماع مع بعض المنظمات الدولية
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- وصل وزير التخطيط في الحكومة الاتحادية خالد نجم البتال، يوم الاربعاء، الى محافظة السليمانية .وقال مراسل شبكة أخبار العراق، إن “وزير التخطيط  وصل إلى مطار السليمانية الدولي وكان في استقباله محافظ السليمانية هفال ابو بكر وعدد من المسؤولين الحكوميين في محافظة السليمانية”.ومن المقرر ان يجتمع وزير التخطيط خلال زيارته مع المنظمات الدولية في محافظة السليمانية لمناقشة عدد من النشاطات الخاصة بوزارة التخطيط.

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