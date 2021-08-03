وزير التخطيط يصل الكويت حاملا رسالة من الكاظمي

وزير التخطيط يصل الكويت حاملا رسالة من الكاظمي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وصل وزير التخطيط خالد بتال النجم، الثلاثاء  إلى دولة الكويت في زيارة رسمية يلتقي خلالها الامير نواف الاحمد الصباح.وقال النجم، في بيان، انه “يحمل رسالة خطية من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى امير دولة الكويت تتضمن دعوة الأخير الى حضور مؤتمر دول الجوار العراقي الذي سيعقد في بغداد قبل نهاية شهر اب الجاري، بمشاركة اوربية عالية المستوى“.وأضاف، أن “الزيارة ستتضمن ايضا اجراء عدد من اللقاءات الثنائية  مع المسؤولين الكويتيين، لبحث ومناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وبما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين”.

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