وزير التخطيط:50 مليار دولار رواتب فقط في موزانة 2020

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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف وزير التخطيط العراقي، نوري صباح الدليمي، الأحد (19 نيسان 2020)، عن حجم الرواتب التي تدفعها الدولة سنوياً، فيما أكد أن نحو 40 مليار دولار منها تذهب الى خارج العراق، بسبب الاستيراد.وقال الدليمي عبر حسابه بموقع فيسبوك، إن “حجم المدفوعات (رواتب ومتقاعدين ورعاية) تجاوز الخمسين مليار دولار سنوياً من مبيعات النفط”.وأضاف، أن “90% منها ينفقها المستفيدون على البضائع المستوردة، و32% من هذا الإنفاق على الغذاء والمشروبات”.وأشار الى أن “هذا يعني سنويًا يخرج أكثر من (40) مليار دولار (من مدفوعات الدولة) خارج العراق للاستيراد”.وتابع الدليمي قائلا: “يجب أن نعمل على تحويل 10% سنويًا من هذا الإنفاق إلى الإنتاج المحلي بدل المستورد، ونبدأ بالغذاء والمشروبات”، مبيناً أن “الزراعة هي من تقود عجلة التنمية”.وقال أيضاً، إن “الحل المستدام بتفعيل دور القطاع الخاص”.