وزير الثقافة:قانون العطل الرسمية سيعرض على مجلس الوزراء قريبا

وزير الثقافة:قانون العطل الرسمية سيعرض على مجلس الوزراء قريبا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف وزير الثقافة والسياحة الآثار حسن ناظم, الإثنين، عن أكمال نص قانون العطل الرسمية.الوزير وفي تصريح لوكالة الانباء الرسمية, أكد على أن “قانون العطل والمناسبات خضع لنقاشات عدة، شملت اجتماعات مع مستشاري رئيس الوزراء، ومع نخبة من المثقفين، والاكاديميين”. وأضاف، أن “هناك نية لعقد اجتماع أخير للإفضاء إلى نص هذا القانون، الذي سيقدم إلى مجلس الوزراء للتصويت عليه ويرحل إلى مجلس النواب”، مؤكداً أن “نص القانون مكتمل، وهنالك نقاش أخير بخصوصه، وسيطرح في إحدى جلسات مجلس الوزراء المقبلة”.وبشأن ملف الآثار المهربة، أكد وزير الثقافة، “عدم وجود تأخير في ملف استعادة الآثار، والملف مستديم العمل فيه”.مشيرا إلى أن “الآثار المهربة موجودة في كل مكان، سواء في دول الجوار، أو الدول الاقليمية والاوربية”، مشيراً الى “استمرار العمل لأرجاعها، من خلال تطبيق قانون الآثار 55 لسنة 2002، الذي يجيز المفاوضات، وإقامة المذكرات لاستعادة الآثار”.

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