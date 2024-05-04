وزير الثقافة:موازنة 2024 لم تصل إلى مجلس الوزراء من وزارة المالية

وزير الثقافة:موازنة 2024 لم تصل إلى مجلس الوزراء من وزارة المالية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مجلس الوزراء، اليوم السبت (4 آيار 2024)، عن آخر تطورات تمرير جداول الموازنة المالية لسنة 2024، فيما أشار إلى أن وزارة المالية لم ترسل الجداول إلى المجلس حتى اللحظة.وقال وزير الثقافة احمد فكاك البدران في حديث صحفي، إن “مجلس الوزراء بانتظار وصول الجداول من وزارة المالية لغرض مناقشتها وتمريرها الى البرلمان لغرض التصويت عليها”، لافتا الى انه “متى ما وصلت إلينا تلك الجداول سنكون على استعداد للتصويت عليها”.وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بحث، الثلاثاء (30 نيسان 2024)، مع رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، استكمال جداول موازنة 2024 وإرسالها للتصويت.

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