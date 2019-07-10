وزير الثقافة:نسعى لترشيح 12 موقعا أثريا على لائحة التراث العالمي

وزير الثقافة:نسعى لترشيح 12 موقعا أثريا على لائحة التراث العالمي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن وزير الثقافة عبد الأمير الحمداني، اليوم الأربعاء، عن سعي وزارته لترشيح 12 موقعاً اثرياً على لائحة التراث العالمي لليونسكو ابرزها شارع الرشيد.وقال الحمداني خلال لقائه قائد شرطة بغداد اللواء الركن علي الغريري بحسب بيان لمكتبه ، ان “في قادم الأيام سنرشح (12) موقعاً اثرياً لترشيحه لليونسكو ومن أهمها شارع الرشيد”.وأعرب عن “سعادته بالنجاح الذي أنجزه العراق من افتتاح المتحف”، مشيرا إلى أن “هذا الانجاز كان له تأثير كبير حتى في المحطات والصحافة العالمية لأن افتتاح المتحف العراقي بالجمع والعطل الرسمية دليل على أن بغداد أصبحت أمنة وتكاد تعيش حياة طبيعية”.من جانبه اشار الغريري الى ان “إدراج مدينة بابل الأثرية على لائحة التراث العالمي، هو أمر تم تأجيله 5 مرات منذ عام 1983 حتى تم إنجازه في عامنا الحالي”، مؤكدا أن “شرطة بغداد ستبقى دائماً على استعداد لتنفيذ أي عمل وطني يخدم العراق”.

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