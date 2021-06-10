وزير الثقافة يؤكد على تعزيز التعاون الثقافي مع إيران

بغداد/شبكة أخبار العراق- ستقبل وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور حسن ناظم اليوم في مكتبه الرسمي بمقر الوزارة وفداً إيرانياً برئاسة الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد زادة، ومعاون السفير الايراني طبطبائي، والمستشار في وزارة الخارجية الإيرانية رضواني، والمستشار السياسي للسفير الإيراني في بغداد.وجرت خلال اللقاء مناقشة العلاقات العراقية الإيرانية المميزة سياسياً واقتصادياً وأمنياً وثقافياً، وتناول الأفكار التي يمكن من خلالها جمع الطاقات بين البلدين لتحقيق علاقاتٍ ثقافيةٍ وفنيةٍ، وحضاريةٍ تشمل اقامة العديد من الفعاليات الثقافية.كما جرى بحث عددٍ من الموضوعات والمشاريع الثقافية ومنها : اقامة أسابيع ثقافية وفنية مشتركة بين البلدين، وأعمال موسيقية وسينمائية وأدبية، وفي حقول مختلفة تسهم في تعريف الشعبين بحضارة كلا البلدين.وأكد الوزير عمق العلاقات الحضارية والثقافية التي تجمع بين البلدين.وقال الوزير: إنَّ العراق وإيران تجمعهما علاقات ثقافية وحضارية وفنية مشتركة،وهناك رغبةٌ كبيرةٌ في تعميق هذه العلاقات ،فضلاً عن السياحة الدينية التي تأثرت مؤخراً بسبب جائحة كورونا.وتابع : نسعى إلى زيارة عمل قريباً، وتبادل المقترحات إلى طهران في تموز لإقامة أسابيع ثقافية ربما في شهري التاسع والعاشر.وأكد الوزير على أنَّ أخذ اللقاحات يسهم في عودة الحياة بما يؤهلها؛ لتفعيل التبادل الثقافي بين البلدين مشيراً إلى أن العراق بدأ بعودة الحياة الثقافية ومنها :افتتاح معرض الكتاب، وهو مؤشر على انحسار الوباء والسعي لتهيئة برامج عمل لتنفيذها بين البلدين.وقال الوزير : ليست هناك أية قيود لتفعيل وتطوير العلاقات والتعاون الثقافي بين البلدين، ونحن بحاجة إلى أن نبدأ بالجوانب العملية.وطلب الجانب الإيراني فتح تدريجي للمراقد الدينية، مشيراً إلى أن السياحة الدينية ليست بحاجةٍ إلى دائرة حكومية، وإنما تتعلق برغبات السياح الإيرانيين لزيارة المراقد المقدسة في كربلاء المقدسة والنجف والكاظمية.واتفق الجانبان على استئناف تطوير هذه العلاقات بعد أخذ اللقاح، وعودة الحياة إلى طبيعتها، وأنَّ هناك مذكرة تفاهم في هيأة السياحة لاستئناف السياحة الدينية بين البلدين بمعدل محدود مراعاة لظروف للاشتراطات الجائحة، وهناك لقاءاتٌ متكررةٌ لمراقبة الوضع ومراجعة لجنة الصحة والسلامة.