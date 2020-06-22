وزير الثقافة يوجه بتنفيذ تمثالين نصفيين للراحلين احمد راضي وعلي هادي

وزير الثقافة يوجه بتنفيذ تمثالين نصفيين للراحلين احمد راضي وعلي هادي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وجه وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، الاثنين، دائرة الفنون العامة بتنفيذ تمثالين نصفيين للراحلين احمد راضي وعلي هادي.وقالت الوزارة في بيان ، إن “وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم وجه دائرة الفنون العامة بتنفيذ تمثالين نصفيين للراحلين احمد راضي وعلي هادي تقديراً لما قدموه للعراق من إنجازات كرويه على مدى عقود من الزمن”.وأضاف البيان، أن “الوزير كلف مدير عام دائرة الفنون العامة علي عويد العبادي بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم لاختيار مكان التمثالين”. 

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