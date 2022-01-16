وزير الخارجية:إعادة 4 الاف عراقي من الحدود البيلاروسية الليتوانية

وزير الخارجية:إعادة 4 الاف عراقي من الحدود البيلاروسية الليتوانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأحد، تعزيز العلاقات الثنائية مع ليتوانيا، مشيراً إلى إعادة 4 الاف عراقي كانوا محاصرين على الحدود البيلاروسية الليتوانية.وقال حسين في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس بمقر وزارة الخارجية في بغداد، إن “مباحثاتنا مع وزير الخارجية الليتواني صريحة وواضحة وهذه المرة الرابعة نلتقي معه”، مبينا “اننا تحدثنا بالعلاقات الثنائية بين البلدين وتم التطرق لقضية هجرة العراقيين خلال هذه السنة الحالية والماضية الى بيلاروسيا ثم الى ليتوانيا وبولونيا”.واضاف ان “هذه القضية اخذت صدى اعلاميا كبيراً وإنسانية كبيرة وبالتعاون مع مختلف الدول في الاتحاد الأوروبي ومع ليتوانيا استطعنا العمل في هذا المجال، وتمكنا من إعادة لغاية 4 الاف عراقي كانوا محاصرين على الحدود البيلاروسية الليتوانية وتم اعادتهم من خلال 10 رحلات انطلقت من بغداد”.وأشار إلى أن “هناك بعض العراقيين مازالوا في ليتوانيا وننتظر قرارهم باعادتهم طوعيا الى بغداد”، لافتا الى “اننا تطرقنا للعلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها”.

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