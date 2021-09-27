وزير الخارجية:الانتخابات البرلمانية المُبكرة هي الأولى من نوعها في العراق

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السفير الفرنسي:” سأقنع” حكومة الكاظمي بضرورة أعمار مطار الموصل
السفارة الأمريكية تمنح (975 )ألف دولار لدعم نظام النافذة الواحدة لتسجيل الأعمال التجارية
وزارة النفط:أكثر من (6 )مليارات دولار إيرادات بيع النفط لشهر آب الماضي
جلوبال الأمريكية:( 69.684 ) مليار دولار مديونية العراق الخارجية خلال عام 2021
نائب:استرداد الأموال المنهوبة ” كذبة كبرى”
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التعددية الحزبية في الإقليم ظاهرة ايجابية لتغيير الواقع السياسي
تجارة الأسلحة في العراق برعاية ميليشيا الحشد والأمن الوطني
الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
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- متابعات خاصة
البرامج الانتخابية في العراق عبارة عن” شراء ذمم وتوزيع سندويشات فلافل وبطانيات”
الأحزاب من مصادر تمويل ميليشيا الحشد بعد المخدرات والدعارة وصالات القمار
في عراق الفوضى,,مرشحين للانتخابات مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الإرهابي عن دائرة سنجار
حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
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