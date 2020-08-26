وزير الخارجية:العراق بحاجة للدعم العسكري الأمريكي

وزير الخارجية:العراق بحاجة للدعم العسكري الأمريكي
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن العراق هو المتضرر الأول من الصراع بين واشنطن وطهران، مضيفاً أنه لا ينبغي أن تتخذ إيران وأميركا القرارات التي تخص الشأن الداخلي العراقي.وقال حسين في تصريح صحفي ، إن الزيارة إلى أميركا كانت ناجحة، مبيناً أن العراق يطالب ببقاء التعاون الاستخباري والتدريب والإسناد الجوي الأميركي، فالجيش العراقي بحاجة إلى مساعدة عسكرية.وبشأن العمليات العسكرية التي أطلقتها تركيا في إقليم كردستان منذ منتصف حزيران الماضي، شدد وزير الخارجية على أنه “طلبنا الحوار مع تركيا، لكن العمليات العسكرية يجب أن تتوقف، فنحن نريد أن نتحاور مع تركيا لكن يجب أن يسبقه إيقافها لهجماتها”، مبيناً أن تواجد حزب العمال الكوردستاني على أراضي العراق “مشكلة لكنها قديمة”. وحول العلاقات بين بغداد وأربيل على الصعيدين السياسي والعسكري، لفت فؤاد حسين إلى أن “هناك جلسات للعثور على آلية للتعاون بين البيشمركة والعراق بمساندة من أميركا ودول التحالف”، موضحاً أن “المشاكل الكبرى بين أربيل وبغداد بحاجة إلى حوار جاد بين القوى السياسية العراقية والكردستانية فالحل الحالي موقت ويجب حل المشكلة بين أربيل وبغداد في قانون الموازنة العامة كما أن على الأطراف الكردستانية أن تبادر للحوار مع الأطراف العراقية وأميركا تدعم هذا”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *