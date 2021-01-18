وزير الخارجية:تطوراً كبيراً في العلاقة مع السعودية

وزير الخارجية:تطوراً كبيراً في العلاقة مع السعودية
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الاثنين (18 كانون الثاني 2021)، عن زيارة قريبة سيجريها وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان إلى بغداد، فيما أكد حسين تحسن العلاقات مع الجانب السعودي.وقال حسين في تصريح صحفي نقلته فضائية “العربية”، إن “هناك تطوراً كبيراً في العلاقة مع السعودية، فضلاً عن وجود وزيارة مرتقبة لوزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان إلى بغداد”.وبشأن التدخلات في الشأن العراقي، أكد حسين، “وجود تدخلات خارجية في الشأن العراقي، وهذا مرفوض”، مضيفاً: “نرفض التدخل بشأن العراق، والتوتر الأميركي الإيراني يؤثر على وضعنا”.وبخصوص ملف المياه، أوضح وزير الخارجية العراقي، أن “ملف المياه شائك ومعقد، بعد قطع إيران وتركيا روافد العراق”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *