وزير الخارجية:طلبنا من إيران الإيعاز للحشد الشعبي بوقف استهداف المنطقة الخضراء

وزير الخارجية:طلبنا من إيران الإيعاز للحشد الشعبي بوقف استهداف المنطقة الخضراء
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، الاثنين، أن العراق طلب من إيران التدخل لوقف استهداف المنطقة الخضراء من قبل فصائل الحشد الشعبي، مشيراً إلى أن واشنطن قد تتخذ إجراءات مشددة حال استهدفت سفارتها.وأضاف في حوار مع تلفزيون “العربية”، أن بغداد تعمل مع البعثات الدبلوماسية لتوفير الحماية اللازمة، منوّهاً إلى أن الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء تحرج الحكومة.وكشف أن القوات العراقية قد اعتقلت عددا من منفذي الهجمات على المنطقة الخضراء، وتابع أنها تعمل جاهدة على وقف تلك الهجمات.إلى ذلك، نوّه إلى أن الحكومة تعمل على منع السلاح الحشد الشعبي المنفلت في البلاد قبل إجراء الانتخابات التي بحث فيها مشاركة الأمم المتحدة لضمان نجاحها.كما لفت حسين إلى أن العراق بحاجة لقوات التحالف لمواجهة داعش وللتدريب أيضاً، موضحاً أن التنظيم ما زال موجودا في المناطق الحدودية مع سوريا.ورفض وزير الخارجية التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي لبلاده، مشدداً على أن التوتر بين واشنطن وإيران يؤثر سلبا على الساحة العراقية.وعن العلاقة مع السعودية، أشار حسين إلى التطور الكبير في العلاقات مع السعودية حول كثير من الملفات.كما أوضح أن العراق يتطلع للعمل مع إدارة الرئيس جو بايدن.يذكر ان الحشد بموجب قانونه الذي صدر خلال ساعتين في برلمان سليم الجبوري السابق يرتبط بالقائد العام ولكن في الواقع مرتبط بايران وعلاقته مع العراق فقط باستلام الرواتب وتأمين تجهيزاته.

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