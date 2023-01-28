وزير الخارجية:علاقتنا بالمغرب ستكون فاعلة

وزير الخارجية:علاقتنا بالمغرب ستكون فاعلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، السبت، أن علاقة العراق مع المغرب ستشهد جيلاً جديداً من التفاعل الدبلوماسي.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في حديث لوكالة الأنباء الرسمية ، إن “جولة مباحثات معمقة جرت بين وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره المغربي ناصر بوريطة في مقر الوزارة”، لافتاً الى أن “الجانبين أكدا على أهمية انعقاد اللجنة العراقية المغربية المشتركة وتعميق التشاور السياسي وإيجاد آليات منفتحة لتأكيد حركية دبلوماسية البلدين وعبر آلية التشاور”.وأضاف الصحاف، أن “الوزيرين أكدا أيضاً على أن خطوة مملكة المغرب في افتتاح سفارتها ستكون منطلقاً لشراكة تنسجم وحجم العلاقات التاريخية بين الجانبين”، مشيراً الى أن “الجانبين شددا على أهمية التعاون الثنائي وتبادل الدعم ضمن الآليات متعددة الأطراف ستشهد دعماً متبادلاً، وأن العلاقة ستعكس الطموحات الاستثمارية والتنموية للبلدين”.ولفت الى أن “الوزير فؤاد حسين أكد أن العلاقة مع المغرب ستشهد جيلاً جديداً من التفاعل الدبلوماسي”، مبيناً أن “العراق يؤدي دوراً محورياً في المنطقة ويتطلع باهتمام للمنطقة الأفريقية”.بدوره، أكد وزير الخارجية المغربي “أهمية تحفيز العلاقة الاقتصادية وتذليل الصعوبات أمامها وفق الأُطر القانونية”.وتابع الصحاف، أن “الملتقيات لرجال الأعمال والمستثمرين بين بغداد والرباط ستأخذ مشوارها بين البلدين، وأن المباحثات تشمل تفعيل قطاع السياحة”، منوهاً بأن “السوق المشتركة بين بغداد والرباط ستكون إطلالة لانفتاح أبعد”. 

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