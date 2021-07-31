وزير الخارجية:مواقف الحشد الشعبي ضد الدولة

وزير الخارجية:مواقف الحشد الشعبي ضد الدولة
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 بغداد/شبكة أخبار العؤراق- صرّح وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين ،اليوم، بأن الحكومة الاتحادية تحتاج لفتح قنوات الحوار الداخلية والخارجية للسيطرة على الفصائل المسلحة بهدف ضبط مواقفها إزاء العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتواجد القوات الأجنبية في البلاد.وقال حسين في مقابلة مع قناة “العربية الحدث” ، إن مواقف الفصائل لا تخدم الدولة العراقية، مردفا بالقول: نحتاج إلى حوار في داخل وخارج العراق للسيطرة على الفصائل.وأكد أن العلاقات الأميركية الإيرانية تؤثر علينا بشكل مباشروعن الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في العراق قال الوزير إن وجود المراقبين الدوليين في الانتخابات دليل على نزاهتها وشدد على أن الوضع الأمني لا يمكن أن يكون سببا في تأجيل الانتخابات.

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