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المالية النيابية:موازنة 2023 تتجاوز (140) مليار دولار
صالح:تصنيف العراق الائتماني ما زال في نطاق (B)
وزير الخارجية:العراق سيعتمد على غازه الوطني بدلا من الإيراني
نواب يطالبون منع استملاك مصانع تعليب كربلاء والأراضي المحيطة به من قبل مرجعية السيستاني
حزب بارزاني: لن نزود الحكومة الاتحادية دولارا واحدا من إيراداتنا
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الرئاسات الثلاث لا تحترم القوانين التي تشرعها وتعيين المستشارين ترضية سياسية
العراق دولة أسيرة بيد إيران
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
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نواب يطالبون منع استملاك مصانع تعليب كربلاء والأراضي المحيطة به من قبل مرجعية السيستاني
البنك المركزي يُلزم المصارف وشركات الصيرفة العمل بالمنصة الإلكترونية للتحويل الخارجي بمختلف النشاطات المالية والاقتصادية
حسين: لم نذهب إلى واشنطن لمنع دخول الدولار إلى “الجارة إيران”!
منظمة أمريكية طالبت بايدن برفض مطالب الوفد العراقي لكون النظام فيه فاسد غير قابل للإصلاح
مطالب نيابية بالكشف عن مصادر ثروة الحلبوسي الخيالية
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- اذاعة INN