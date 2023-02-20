وزير الخارجية:العراق سيعتمد على غازه الوطني بدلا من الإيراني

وزير الخارجية:العراق سيعتمد على غازه الوطني بدلا من الإيراني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية حسين فؤاد، الاثنين، ان الغاز المصاحب المحروق في البلاد يساوي كمية استيراده من إيران.وقال حسين خلال مؤتمر صحفي عقب عودته مع وفد رفيع المستوى من زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إن “الغاز المصاحب الذي يتم احراقه في الآبار النفطية يساوي نفس كمية استيراد الغاز من الجانب الإيراني”.واضاف حسين ان “ثلاثة محطات رئيسية لإنتاج الطاقة الكهربائية تعتمد على الغاز الإيراني”.وينتج العراق ، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 4.5 ملايين برميل في اليوم، بشكل أساسي الغاز المصاحب من النفط، وتقوم شركة غاز البصرة بمعالجة حوالي 30٪ من الغاز المنتج في العراق، ومع ذلك، ما يزال العراق ثاني أكبر دولة في العالم من حيث حرق الغاز بعد روسيا، وفقًا للبنك الدولي.وتفيد التقديرات الأولية لوزارة النفط، بأن العراق يمتلك احتياطياً يقدر بنحو 132 تريليون قدم مكعب من الغاز، حيث أن نحو 70% من الغاز العراقي هو غاز مصاحب لاستخراج النفط لمعالجته، ويحل العراق في المرتبة الـ11 بين دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي.يذكر أن العراق وقع اتفاقا مع شركة توتال الفرنسية لمعالجة 600 مليون قدم مكعب قياسي” مقمق” بكلفة 3 مليارات دولار.ويعتمد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، فيما قدرت وزارة الكهرباء، فترة حاجة العراق من الغاز الإيراني بين 5- 10 سنوات. وقامت ايران مؤخرا بتقليل صادرات الغاز للعراق بعد تاخر العراق عن دفع هذه مستحقاتها، قبل ان يعلن العراق في شهر حزيران 2022 عن تسديد 1.6 مليار دولار لإيران عن الغاز المستورد منها.وكشف وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاثنين، تفاصيل زيارة الوفد العراقي الذي ترأسه إلى واشنطن، وفيما أكد أن أميركا لم تفرض شروطاً حول ملف الدولار، طمأن بقرب استقرار العملة.وقال حسين في مؤتمر صحفي، إن “هدف زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن كان يتعلق بالقطاع الاقتصادي”، مبيناً أن “السياسة النقدية كانت ضمن أجندة زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن”.وأضاف، أن “الحديث عن فرض شروط على الوفد العراقي الذي زار واشنطن عار عن الصحة”، مؤكداً بالقول: “لا توجد أي شروط أميركية حول ملف الدولار”.وأشار حسين إلى أن “العملة العراقية قوية”، لافتاً إلى أن “احتياطي العراق تجاوز 100 مليار دولار”.وتابع، أن “هناك فواتير غير حقيقية كانت تتقدم للحصول على الدولار”، موضحاً أن “المنصة الالكترونية ستحدد المستفيد من الدولار وإيقاف التهريب”.ومضى وزير الخارجية إلى القول: “سيكون هناك استقرار للعملة في وقت قريب”، مضيفاً أن “سعر صرف الدولار بدأ بالانخفاض.

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