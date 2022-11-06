وزير الخارجية العراقي ونظيره الأردني يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين

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النزاهة النيابية:استجواب وزير التجارة لفساد الوزارة
وزير النفط:س” نعمل” على زيادة استثمار الغاز وإيقاف حرقه
السوداني يؤكد على أهمية جهاز المخابرات والحفاظ على مساره الوطني تحت إشرافه
(7) نواب جدد يؤدون اليمين الدستورية
مصدر سياسي كردي:انسحاب نواب الأحزاب من برلمان الإقليم لرفض حزب بارزاني تعديل قانون الانتخابات
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البيت الأبيض يصحح تصريح بايدن من “تحرير إيران” إلى التضامن مع المحتجين
مجلس الأمن الدولي يرفض الطلب الروسي بتشكيل لجنة تحقيقية حول الأنشطة العسكرية البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا
غوتيريس يؤكد على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولتين
بايدن يهدد شركات النفط الأمريكية بتخفيض أسعارها
روسيا:العودة إلى “إتفاق الحبوب” بعد معرفة ملابسات الهجوم على سفننا في البحر الأسود
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وزير النفط:س” نعمل” على زيادة استثمار الغاز وإيقاف حرقه
ائتلاف المالكي:لن نسكت على التجاوزات الكويتية تجاه الموانئ العراقية
نائب كردي سابق:حقل “صفية” النفطي في الموصل مخصص لجيب منصور البارزاني
(5) ملايين برميل نفط صادرات العراق إلى الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي
خبير اقتصادي:(60) مليار دينار سنوياً تهدر من قبل ثلاثة دوائر حكومية
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حكومة السوداني تلغي جميع أوامر حكومة الكاظمي
محرك بحث Google.. يغير أسم الخارجية العراقية إلى خارجية إيران
دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية لإبطال تكليف السوداني بتشكيل الحكومة
النزاهة:إلقاء القبض على حوت الفساد (هيثم الجبوري) بسرقة 2.5 مليار دولار
بالوثيقة..القضاء يصدر مذكرات قبض بحق المتورطين بسرقة الأمانات الضريبية
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- اذاعة INN