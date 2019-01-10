وزير الخارجية العراقي ونظيره القطري يتفقان على تعزيز التعاون بين البلدين

وزير الخارجية العراقي ونظيره القطري يتفقان على تعزيز التعاون بين البلدين
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بغداد/شبكة أخبار العراق- التقى وزير الخارجية محمد علي الحكيم ،الخميس، مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني ، على هامش الزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية برهم صالح الى دولة قطر ، لمناقشة عدد من الملفات التي تهم البلدين الشقيقين.وذكر بيان للخارجية العراقية ، عن ” الحكيم تأكيده على عمق العلاقات العراقية – القطرية واهمية تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين، وكان موضوع سمات الدخول والتجارة والاستثمار في مختلف القطاعات من اهم المواضيع التي ناقشها الوزيرين.من جانبه اعرب آل ثاني عن ترحيبه بالوزير وعن الرغبة بفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين وفق الآليات التي سيتم الاتفاق عليها ضمن اللجان المشتركة المشكلة.وأشار البيان الى ،ان” الجانبين اتفقا على التواصل المستمر بين البلدين وبما يعزيز العلاقات ويلبي الطموحات في ظل علاقة اخوية واحترام متبادل.

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