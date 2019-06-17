وزير الخارجية العراقي ونظيره الكويتي يبحثان هاتفيا أوضاع المنطقة

وزير الخارجية العراقي ونظيره الكويتي يبحثان هاتفيا أوضاع المنطقة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أجرى وزير الخارجيَّة محمد علي الحكيم، الاثنين، اتصالاً هاتفيّاً مع نظيره الكويتيِّ صباح الخالد بحثا خلاله العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وسُبُل الارتقاء بها إلى ما يُلبِّي طموح الشعبين.وذكر بيان للخارجية العراقية ، ان الوزيرين “تباحثا أيضاً مُجمَل مُستجدّات الأوضاع في المنطقة، ومحاولة تهدئتها بما يصبُّ في صالح استقرار الجميع”.واتفق الوزيران بحسب البيان على استمرار التشاور في المرحلة القادمة، والتنسيق بشأن مُختلِف الموضوعات التي تهمُّ البلدين، ولاسيَّما القضايا الإقليميّة”.

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