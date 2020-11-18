وزير الخارجية: القوات الأمريكية في العراق ليست قتالية

وزير الخارجية: القوات الأمريكية في العراق ليست قتالية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، الاربعاء، نتائج الاجتماع مع السفير الامريكي يوم امس، فيما اشار الى ان انسحاب الـ500 جندي اميركي جاء بالتشاور بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو.وقال حسين في مؤتمر صحفي ، إنه “تم الاتفاق خلال الاجتماع على إعادة انتشار القوات الأمريكية خارج العراق وأكدنا خلال الاجتماع أن يكون هناك توقيتات زمنية لجدولة الانسحاب وبعد إعلان الاتفاق، رأينا أن هناك خطوات الحوار الستراتيجي تم تأكيدها بعد تخفيض عديد القوات الأمريكية في العراق من 5200 عنصر إلى 3 آلاف”.واضاف، أنه “بعد الاتصال المهم بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تم الاتفاق على انسحاب 500 عنصر عسكري، حيث سيصل عدد الجنود المتبقين إلى 2500 عنصر”.وأشار إلى أن “طبيعة القوات المتبقية لن تكون قتالية، وقد دخلنا في المرحلة الرابعة والنهائية وهي تتضمن الدخول في مرحلة الصفر مع انتهاء المرحلة الرابعة، وستنتهي العمليات القتالية التي كان سبب وجودها دخول تنظيم داعش إلى العراق”.واوضح، أن “وجود القوات الأمركيية والتحاف الدولي في العراق جاء بدعوى رسمية من الحكومة العراقية”، مبيناً أن “داعش هزم في العراق لكن هناك خلايا في عدد من مناطق”.وفيما يخص العمل المستقبلي مع قوات التحالف والجانب الأمريكي، قال حسين، انه”سوف يستمر على أساس العمل المشترك مع القوات العراقية وغرفة العمليات العراقية هي من تقرر في مجال تبادل المعلومات الاستخبارية والغطاء الجوي ودعم القوات العراقية وتدريبها وتجهيزها”، مشدداً على “استمرار عمل التحالف والناتو في العراق”.

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