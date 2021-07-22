وزير الخارجية: الكاظمي سيطلب من بايدن مغادرة قوات بلاده العراق أحتراما لأمر خامئني

وزير الخارجية: الكاظمي سيطلب من بايدن مغادرة قوات بلاده العراق أحتراما لأمر خامئني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن جولة الحوار الرابعة بين بغداد وواشنطن، ستكون الأخيرة.وقال إن “لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الأمريكي جو بايدن سيناقش مجمل العلاقات العراقية الأمريكية، وبينها عدم الإبقاء على أي قاعدة أمريكية في العراق”.وأضاف: “جولة الحوار ستشهد الاتفاق على جدولة الانسحاب الأمريكي من كافة الأراضي العراقية”، مشيرا إلى أن “الأمريكان يتواجدون في معسكرات عراقية وليست أمريكية كما يقول ويصرح البعض”.وبيّن، أن “الإدارة الأمريكية الحالية تفهم الأوضاع في العراق بشكل يخالف الإدارة السابقة”، لافتا إلى أن “الجانبين قد يعودان لاتفاق 2008 بعد انتهاء جولة الحوار الاستراتيجي”.ووصل وزير الخارجية فؤاد حسين على رأس وفد رفيع المستوى الاثنين الماضي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن تمهيدا للحوار الاستراتيجي بمرحلته الرابعة لبحث الانسحاب الأمريكي من العراق.يذكر ان إيران وحشدها الشعبي هم المطالبين بمغادرة القوات الأمريكية من العراق ليحل محلها قوات الحرس الثوري ويصبح العراق النسخة الثانية من حكم الحوثيين لتدمير المنطقة برمتها.

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