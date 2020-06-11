وزير الخارجية للسفير الإيراني :أنت تأمر ونحن ننفذ

وزير الخارجية للسفير الإيراني :أنت تأمر ونحن ننفذ
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، الخميس (11 حزيران 2020)، السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي ، العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران.وقالت الوزارة في بيان ، إن “حسين التقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد إيرج مسجدي، وقدم السفير تهانيه لتشكيل الحكومة الجديدة وتسنم الوزير مهامه وزيرا للخارجية وتمنى للحكومة النجاح والتوفيق”.واضاف البيان ان “اللقاء جرى خلاله استعراض سير العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الحكومتين”.وتابع أن “الجانبين أكدا على عمق العلاقات العراقـية-الإيرانية، وضرورة تعزيزها؛ خدمة لمشروع الإمام”.

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