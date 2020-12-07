وزير الخارجية لمبعوث ترامب:مصلحة العراق تتطلب إنهاء الازمة السورية

وزير الخارجية لمبعوث ترامب:مصلحة العراق تتطلب إنهاء الازمة السورية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد وزير الخارجيّة فؤاد حسين، الإثنين، أن مصلحة العراق والدول المجاورة تتطلب إنهاء الازمة السورية.وذكر المكتب الاعلامي لوزير الخارجية في بيان ، ان “حسين، التقى مع مبعوث الرئيس الأميركيّ إلى سورية جويل رايبون، على هامش أعمال منتدى حوار المنامة 2020، وتناول الجانبان في اللقاء سُبُل التوصُّل إلى حلّ سياسيّ للأزمة السوريّة”.وعبّر حسين، عن “اهتمام الحُكُومة العراقيّة بإنهاء الصراع الدائر في سورية، وحسم ملفّ النازحين، وتهيئة الأجواء الآمنة لعودة النازحين إلى مناطق سكناهم”، مُعرباً عن “تقديره لجميع الجُهُود السلميّة الرامية لإنهاء مُعاناة الشعب السوريّ”.وتطرق الجانبان، إلى “دور اللاعبين الإقليميين والدوليين في الازمة السورية”.وأكد وزير الخارجية، أن “استمرار القتال والمعارك في سوريا يؤثر سلباً في الوضع الامني بالدول المجاورة لها، لذا فإن مصلحة العراق والدول المجاورة الاخرى تتطلب إنهاء الازمة السورية”.

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