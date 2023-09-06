وزير الخارجية لنظيره الإيراني:رغبات حكومتكم أوامر لحكومتنا ونحن في خدمتكم دوماً

وزير الخارجية لنظيره الإيراني:رغبات حكومتكم أوامر لحكومتنا ونحن في خدمتكم دوماً
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم، من وزير خارجيَّة إيران، أمير حسين عبداللهيان.وذكر بيان للخارجية ، “قدم الوزير عبد اللهيان الشكر بإسم حكومة وشعب إيران لحكومة وشعب العراق على التنظيم الكبير للزيارة المليونية إلى كربلاء المقدسة”، مُعرباً عن “شكره للشعب العراقيّ على كرم الضيافة وحسن الاستقبال لزوار الإمام الحسين ”.بدوره أكّد فؤاد حسين؛ أنَّ “الشعب العراقيّ يعتز بالزوار الايرانيين في كربلاء ولقد كانت الحكومة الاتحاديَّة وحكومة أقليم كردستان وجميع الحكومات المحليَّة في المحافظات في خدمة الزائرين”.وفي جانبٍ آخر من الحديث تطرق الجانبان إلى العلاقات الثنائيَّة، وأعربا عن “تقييمهما للتطور المستمر لهذه العلاقات”، كما تطرقا إلى “الإتفاق الأمنيّ بين الحكومة الاتحادية وايران، إذ جرى التأكيّد على التزام الجانبين به، وناقش الجانبان أهم الخطوات التي تم تنفيذها في هذا المجال في أقليم كردستان”.وفي الختام، وجه وزير الخارجيَّة الإيرانيّ الدعوة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين “لزيارة طهران لمناقشة مجموعة من القضايا الثنائيَّة والضروريَّة والمتعلقة بالبلدين”.يذكر ان وزير الخارجية  حسين من الفيلين الكرد أي أصله من إيران والعرق دساس.

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