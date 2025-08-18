وزير الخارجية والقائم بأعمال السفارة الأمريكية يبحثان الملف النفطي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، مع القائم بالأعمال الأمريكي ستيفن فاجن، العلاقات الثنائية وملف النفط والأوضاع الإقليمية.وذكر بيان لوزارة الخارجية، أن “نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، استقبل القائم بالأعمال الأمريكي في بغداد، السفير ستيفن فاجن وجرى خلال اللقاء بحث مسار العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، ولا سيما في ما يتعلق بدور الشركات النفطية الأمريكية العاملة في العراق، بالإضافة إلى مناقشة القضايا العالقة بين شركات النفط العاملة في إقليم كردستان، وسبل معالجتها بما يتيح استئناف تصدير النفط من الحقول النفطية في الإقليم”.وأضاف، “كما تطرق الجانبان إلى تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض السفير فاجن موقف الحكومة الأمريكية من المستجدات في منطقة الشرق الأوسط.”

