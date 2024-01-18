وزير الخارجية ونظيره السعودي:العدوان الإيراني على العراق مرفوض

وزير الخارجية ونظيره السعودي:العدوان الإيراني على العراق مرفوض
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بغداد/شبكة أخبار العراق- جرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، إتصالاً هاتفياً مع وزير خارجيَّة المملكة العربيَّة السعوديَّة الأمير فيصل بن فرحان مساء امس الأربعاء . و ناقش الجانبان خلال الاتصال ،وفق بيان لوزارة الخارجية ، العلاقات الثنائيَّة، والقضايا الاقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك ، وعلى وجه الخصوص الاعتداء الايراني الذي طال اقليم كردستان العراق”.

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