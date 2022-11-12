وزير الخارجية يؤكد على الكفاءة والإخلاص في عمل الوزارة

وزير الخارجية يؤكد على الكفاءة والإخلاص في عمل الوزارة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، السبت، أن الدبلوماسية الاقتصادية ستكون السبيل النافذ.وذكرت الوزارة في بيان ، أن”نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين التقى عدداً من سفراء وموظفيّ وزارة الخارجيَّة، جاء ذلك خلال حفلٍ ترحيبيّ أقامته الوزارة لمُناسبة تجديد تسنُّم الوزير لدفَّة الدبلوماسيّة”. وأضاف البيان، أن “وزير الخارجية وخلال اللقاء عرض لأهم الإشتغالات الواجب إعتمادها خلال المرحلة القادمة، في مُقدمتها تدعيم العمل بالدبلوماسيَّة الإقتصاديّة ورفع مُستوى كفاءة الجهاز الإداريّ في مركز الوزارة والبعثات العراقيَّة”، مشيراً إلى “إستكمال خطوات تدريب ورفع قدرات الملاكات الوظيفيَّة في الوزارة، عبر معهد الخدمة الخارجيَّة”.وشدد على: “ضرورة أن تكون المرحلة القادمة،تمثّل رافعة حقيقية ومنصة متقدمة للدولة العراقية تحقيقاً لأعلى مستويات المصلحة الوطنيَّة العُليا،خدمةً لشعبنا الكريم،وإنسجاماً مع البرنامج الحكوميّ الذي صوّت عليه مجلس النوّاب العراقيّ”.

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