وزير الخارجية يؤكد على تعزيز العلاقات بين بغداد ولندن

بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، السبت (20 تموز 2019)، العلاقات الثنائيَّة بين بغداد ولندن مع وزير الدولة لشؤُون الكومنولث، والأمم المتحدة في وزارة الخارجية البريطانية، أحمد عن ويمبلدون.وذكرت الوزارة في بيان ، أن “الحكيم التقي مع اللورد أحمد عن ويمبلدون، وجرى في اللقاء استعراض سير العلاقات الثنائيَّة بين بغداد ولندن، وسُبُل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين”.وأضاف البيان، أن “الجانبين بحثا ايضا أهمـية تضافر الجهود، والتعاون من أجل تعزيز أمن، واستقرار المنطقة، ومساندة العراق في إعادة إعمار البُنى التحتـية للمدن المحررة، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك”، مبينا أن “هذا اللقاء يأتي في إطار التواصل، والتنسيق الدائم، والمستمر في الموضوعات المتعلقة بالقضايا الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمام البلدين.”