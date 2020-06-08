وزير الخارجية يؤكد للسفير الأمريكي الاستعداد العراقي لإجراء الحوار

وزير الخارجية يؤكد للسفير الأمريكي الاستعداد العراقي لإجراء الحوار
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد وزير الخارجية، فؤاد حسين، السبت (8 حزيران 2020) إكمال الاستعدادات لإجراء الحوار الاستراتيجي، بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية.وذكر المكتب الاعلامي لوزير الخارجية، في بيان، أن الأخير “التقى مع سفير الولايات المتحدة الأميركيّة لدى بغداد ماثيو تولر”.واضاف: “في مستهل اللقاء أعرب السفير الأميركي عن تهانيه للوزير بمناسبة تسنّمه منصبه وزيراً لخارجيّة جمهوريّة العراق”.وأكد وزير الخارجية، وفقا للبيان، “إكمال الاستعدادات لخوض جولة الحوار الاستراتيجيّ مع أميركا”، عادّاً أنّه “يُمثل محطة مُهمّة من شأنها تأطير الأولويّات لدى بغداد وواشنطن”.وشدد على “ضرورة الاستمرار بالتطوير الإيجابيّ لمُختلِف أوجه التعاون الثنائيّ المُتميّز”.ومن المنتظر انطلاق حوارات هي الأولى من نوعها، بين العراق والولايات المتحدة، منذ انسحاب الأخيرة من العراق في عام 2011، والتي من المقرر اجراؤها، في منتصف الشهر الجاري، ووّصِفت بـ”المهمة جدا”، بما يتعلق بدورها في العسكري والأمني.وكشف مصدر مطلع، السبت (06 حزيران 2020)، عن ثلاث محاور سيبحثها العراق مع الولايات المتحدة الأمريكية، في الحوار المرتقب والمومع إجراؤه في العاشر من الشهر الجاري.ونقلت صحيفة الصباح شبه الرسمية عن مصدر مسؤول قوله، إن “هناك 3 محاور اساسية سيتم تداولها في اللقاء العراقي ـ الاميركي الذي سيجري في الحادي عشر من هذا الشهر”.وأضاف، أن “أحد هذه المحاور هو التأكيد على دعم العراق عسكرياً في حربه مع عصابات داعش، وتعهده بحماية المنشآت الاجنبية التي تعمل في البلد”.وأوضح المصدر، ان “العراق يرغب بدعمه صحياً في المرحلة المقبلة في مجال محاربته لفيروس كورونا، نظراً لخطورة هذا الفيروس وهشاشة الوضع الداخلي في البلد”. ورجح أن “الحوار الذي سيجرى عبر الدائرة التلفزيونية ولمدة 2 ـ 3 ساعات سيتمحور حول الدعم السياسي والأوضاع في المنطقة وكيف للعراق أن يلعب دورا فيها”.وبين المصدر ان “هذا الحوار سيكون فاتحة لحوارات جديدة ووجود منصة واضحة لتبادل وجهات النظر حول قضايا مستقبل القوات الاميركية في العراق وغيرها من القضايا المهمة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *