وزير الخارجية يترأس اجتماعا لتفعيل الفيزا الإلكترونية في المطارات العراقية

وزير الخارجية يترأس اجتماعا لتفعيل الفيزا الإلكترونية في المطارات العراقية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- ترأس وزير الخارجية، فؤاد حسين، السبت، إجتماعاً للجنة الوطنية المعنية بتفعيل الفيزا الالكترونية.وذكر بيان للوزارة، أن “وزير الخارجيّة فؤاد حسين ترأس إجتماعاً للجنة الوطنية المعنية بمنح الفيزا الالكترونية، وحضر الاجتماع مستشار الامن القومي قاسم الأعرجي ومدير مكتب رئيس الوزراء القاضي رائد جوحي وعدد من ممثلي الوزارات والأجهزة المعنية”.وأضاف البيان، أنه “جرى خلال الإجتماع بحث الآليات الفنية والتنسيقية لتفعيل منح الفيزا الالكترونية لعددٍ من الدول في المطارات العراقية، بعد أخذ كافّة السياقات المرعية بهذا الشأن، لما تعكسه هذه الخطوة من دعمٍ للقطاع السياحي والإستثماري في البلد”.وتابع: “كما ناقش المجتمعون الاليات التقنية واللوجستية التي من شأنها تيسير العمل وتحديد اللوائح والاجراءات المنظِمة له”.من جانبه عرض وزير الخارجيّة، “لأهمية تشكيل لجنة لمتابعة مخرجات الاجتماع، ليصار إلى إعداد تقرير يتم مناقشته في وقتٍ لاحق قبيل عرضه على مجلس الأمن الوطني”.

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