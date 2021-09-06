وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد السفير الفنلندي الجديد

وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد السفير الفنلندي الجديد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تسلم وزير الخارجيَّة، فؤاد حسين، الاثنين، نسخة من أوراق اعتماد سفير فنلندا الجديد في العراق ماتي لاسيلا.وذكرت الوزارة، في بيان ، أن “وزير الخارجيَّة فؤاد حسين تسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير فنلندا الجديد في العراق ماتي لاسيلا”.وأضافت، أن “اللقاء جرى خلاله بحث ملفِّ العلاقات الثنائيّة بين بغداد وهلسنكي، وسُبُل تعزيزها، وتفعيل عمل اللجنة المُشترَكة بين البلدين”.وأكـَّد الوزير أنَّ “وزارة الخارجيّة مُستعِدّة لتقديم كلِّ الدعم لإنجاح مَهمّة السفير في العراق”، داعياً إلى “ضرورة تضافر الجُهُود، وتعزيز آفاق التعاون المُشترَك في المجالات كافة، وأن أبواب الاستثمار في العراق مفتوحة أمام الشركات الفنلندية للعمل، ودعم القطاع الاقتصاديِّ”.من جانبه، أكـَّد سفير فنلندا ماتي لاسيلا عزم بلاده “على تعميق العلاقات، ودعم العراق في إعادة اعمار المناطق المُحررة”، مُشيراً إلى أنه “سيبذل جُهُوده كافة لتفعيل اللجان المُشترَكة، وتشجيع الشركات الفنلنديّة على العمل، والاستثمار في العراق”.وفي نهاية اللقاء وجه السفير دعوة رسمية الوزير لزيارة هلسنكي في إطار تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين البلدين الصديقين.

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