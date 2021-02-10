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نائب:بغض النظر عن تصريحات مسرور سنحقق العدالة والشعب الكردي يستحق الحياة الكريمة
العراق يطلب التمويل المالي من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لتنفيذ”بعض” المشاريع
مسرور:نفط الإقليم للكرد فقط والقوى السياسية في بغداد ستخضع لشروطنا وهي صاغرة!!
وزير الخارجية يسلم السيسي رسالة من نظيره العراقي
حزب الدعوة:بدون الحشد ” لاقيمة ” للجيش العراقي!!
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نائب:بغض النظر عن تصريحات مسرور سنحقق العدالة والشعب الكردي يستحق الحياة الكريمة
العراق يطلب التمويل المالي من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لتنفيذ”بعض” المشاريع
مسرور:نفط الإقليم للكرد فقط والقوى السياسية في بغداد ستخضع لشروطنا وهي صاغرة!!
الزرفي:موازنة الكاظمي وعلاوي كانت ذاهبة بالبنك المركزي الى ’’إعلان افلاسه’’
لجنة الكاظمي الرقم1000..تشكيل لجنة “الإصلاح”!!!
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خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
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65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
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