وزير الخارجية يسلم السيسي رسالة من نظيره العراقي

وزير الخارجية يسلم السيسي رسالة من نظيره العراقي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- سلم وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الأربعاء (10 شباط 2021)، رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي من برهم صالح.وقالت وزارة الخارجية في بيان ، إن “حسين سلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة موجهة من رئيس الجمهورية برهم صالح”.ويوم الأحد الماضي، وصل وزير الخارجية إلى العاصمة المصرية القاهرة لحضور الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية.وقالت وزارة الخارجية في بيان ، إن “حسين وصل إلى القاهرة لحضور الاجتماع الطارئ الذي دعت له الممكلة الأردنيّة الهاشميّة وجمهوريّة مصر العربيّة، والخاص بمناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة، وكيفية التعامل مع سياسة الإدارة الجديدة في واشنطن، وكذلك دراسة ومعالجة بعض القضايا التنظيمية والتي تخص هيكلية وعمل الجامعة العربية”.

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