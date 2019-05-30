وزير الخارجية يصل إلى جدة

وزير الخارجية يصل إلى جدة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصل وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم ،اليوم الخميس، إلى مدينة جدة في السعودية للمُشارَكة في اجتماع وزراء الخارجيّة التحضيريّ للدورة الرابعة عشرة لمُؤتمَر القمة الإسلاميّة.وذكر بيان لوزارة الخارجية ، أن ‘الاجتماع ياتي التحضيريّ يأتي للتمهيد لعقد الدورة الرابعة عشرة لمُؤتمَر القمّة الإسلاميّة الذي تستضيفه مكة المكرمة في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، وكذلك القمة العربية الاستثنائية في الثلاثين من الشهر الجاري’.واضاف البيان ‘كما يُتوقـَّع أن يُناقش الاجتماع الوزاريّ عدداً من القضايا الإقليميّة والدولـيّة التي تحظى باهتمام الدول الإسلاميّة، وقضايا التعاون الإسلاميّ المُشترَك’.ومن الجدير بالذكر أن الوزير سيرافق فخامة السيد رئيس الجمهورية في القمتين العربية، والإسلامية.

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