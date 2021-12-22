وزير الخارجية يصل طهران لبحث تعزيز التعاون

وزير الخارجية يصل طهران لبحث تعزيز التعاون
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع ،الأربعاء، إن زيارة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الى إيران على رأس وفد حكومي. لبحث المشهد السياسي العراقي وتشكيل الحكومة المقبلة ومفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني ، وأكد المصدر، إن الوفد لن يناقش قطع إيران المياه عن العراق  والاضرار التي لحقت به جراء ذلك ولا الدور التدميري لميليشيا الحشد في العراق ، كما أن القيادي في منظمة بدر قاسم الأعرجي سيقدم تنازلات أمنية لصالح المشروع الإيراني على حساب أمن العراق  ،واضاف المصدر، إن الوزير ووفده سيكون حديثه مع إيران  لايتعدى كلمة ” نعم “.

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