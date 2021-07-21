وزير الخارجية يصل واشنطن للحوار الإستراتيجي بين البلدين

وزير الخارجية يصل واشنطن للحوار الإستراتيجي بين البلدين
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- وصل وزير الخارجية فؤاد حسين، مساء أمس الثلاثاء، الى العاصمة الامريكية واشنطن، على رأس الوفد المفاوض لعقد جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي العراقي الأميركي، التي سجرى يوم الاثنين المقبل.وقال بيان لوزارة الخارجية، ان “جولة المُفاوضات هذه تأتي تمهيداً للحوار الذي سيقوده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن الجانب العراقيّ وعن الجانب الأميركي بايدن”.واكد، انه “سيرأس الوفد العراقيّ في هذه الجولة التفاوضيّة وزير الخارجيّة فؤاد حسين، وسيكون على رأس الوفد الأميركيّ وزير الخارجيّة أنتوني بلينكن”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *