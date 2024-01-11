وزير الخارجية يعلنها بصراحة ” حكومتنا مع بقاء القوات الأمريكية في العراق”

وزير الخارجية يعلنها بصراحة ” حكومتنا مع بقاء القوات الأمريكية في العراق”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، عدم رغبة العراق بإحداث حالة فوضوية في العلاقات مع الولايات المتحدة.وقال حسين في تصريح  صحفي، إن “العراق هو من يحدد الحاجة لبقاء القوات الأميركية من عدمها”، مشدداً على أن قوات التحالف الدولي “موجودة بدعوة من الحكومة العراقية”.وتابع حسين: “لا نريد خلق حالة فوضوية في العلاقات مع واشنطن”، معتبراً أنه “يجب تهيئة الداخل قبل بدء المفاوضات لانسحاب القوات الأميركية من العراق.. وعلى ضوء نتائج المفاوضات سيتم اتخاذ القرار اللازم، سواء بالانسحاب أو جدولة الانسحاب”.وأضاف أن بغداد أكدت لواشنطن أن الحكومة العراقية “ملتزمة بالتهدئة”، معتبراً أن “الأحداث الأخيرة غير مقبولة، حيث كانت هناك هجمات وهجمات مضادة”.وتابع حسين أن الهجمات التي تستهدف القواعد العسكرية يجب أن “تعالج من الطرفين”، مبينا أن رئيس الوزراء يعمل باستمرار للتواصل مع جميع الأطراف للوصول إلى التهدئة.كما اعتبر أن “الأوضاع تغيرت في المنطقة بعد الحرب على غزة، وهناك تشابك في الأمور الوطنية والإقليمية، موضحاً أن “قرار الحرب يحدده الدستور والقانون وليس هناك قرار خارج الدولة أو وفق طلب ميليشا الحشد الشعبي.. قرار الحرب خطر ولسنا من دعاة الحرب حيث إن العراق بحاجة إلى الأمن والاستقرار”.وشدد حسين على أن “خرق الوضع الأمني في العراق غير مسموح به من أي جهة سواء كانت خارجية أو داخلية”.

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