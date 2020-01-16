وزير الخارجية يعلن عن زيارة مرتقبة لنظيره الأردني للعراق

وزير الخارجية يعلن عن زيارة مرتقبة لنظيره الأردني للعراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن وزير الخارجية محمد علي الحكيم ،الخميس، عن زيارة مرتقبة لنظيره الأردني ايمن الصفدي الى العراق، مؤكدا أن الأخير سيحمل رسالة من الملك الأردني عبد الله الثاني.وقال الحكيم في تغريدة على صفحته بموقع “تويتر” ، “يزورنا خلال الأيام القليلة القادمة وزير خارجية المملكة الاردنية الهاشمية ايمن الصفدي”.وأضاف الحكيم، أن الصفدي “سيحمل رسالة من الملك عبدالله الثاني ولإجراء مباحثات مع القيادات السياسية العراقية حول تخفيف حدة التوتر والعمل على التهدئة دعم العراق والوقوف إلى جانبه”.

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