وزير الخارجية يلتقي السفير السعودي في بغداد لبحث تعزيز التعاون

وزير الخارجية يلتقي السفير السعودي في بغداد لبحث تعزيز التعاون
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بغداد/شبكة أخبار العراق- التقى وزير الخارجيّة فؤاد حسين، الثلاثاء، سفير المملكة العربيّة السعوديّة في العراق.وذكر بيان لوزارة الخارجية ان “حسين التقى سفير المملكة العربيّة السعوديّة عبد العزيز الشمريّ”، مبيناً ان “الشمري قدم التهنئة لحسين بمناسبة تسنُّمه منصبه وزيراً للخارجيّة”.وأضاف البيان انه “جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول العلاقات العراقيّة-السعوديّة، وسُبُل تفعيلها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين”.وكان السفير العراقي في الرياض قحطان الجنابي قد اكد، أمس الاثنين، أن زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى المملكة العربية السعودية ستحدد قريبا.

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