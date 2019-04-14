وزير الخزانة الأمريكي لوزير المالية العراقي:التزموا بالعقوبات المفروضة على إيران

وزير الخزانة الأمريكي لوزير المالية العراقي:التزموا بالعقوبات المفروضة على إيران
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- عقد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين والوفد المرافق له، اليوم الاحد، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من الوزراء ومسؤولي الدوائر المالية والاقتصادية في مختلف البلدان.وقال المكتب الاعلامي لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في بيان،ان “حسين التقى بوزير الخزانة الامريكي ستيفن نوشين، واستعرض معه اخر المستجدات على الساحتين السياسية والاقتصادية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الامريكية”.ولفت الى ان “حسين التقى ايضا وزير المالية والخزينة في جمهورية تركيا بيرات البيراك ،ووزير المالية في دولة الكويت نايف الحجرف ، ووزير الدولة في وزارة المالية البولندي بيوتر نواك، كلا على حدة وبحث معهما العلاقات الثنائية وسبل تطوير التبادل التجاري بين البلدين وكذلك مقررات مؤتمر الكويت”.واضاف انه “التقى ايضا بوزير التعاون في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الالماني نوربيرث بارثيل وبحث معه جهود تقديم الخدمات وإعادة الاعمار واصلاح المدن المدمرة جراء العمليات العسكرية بعد طرد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامي وعن احتياجات التدريب وتطوير القدرات في مؤسسات الحكومة العراقية”.وفي لقاءه مسؤولة البرامج الدولية البريطانية DIFD لندي كاميرون، اكد فؤاد حسين على “التزام العراق في محاربة الفساد وتوفير الخدمات وتوفير فرص عمل من خلال تفعيل دور القطاع الخاص والدعم الممكن تقديمه من قبل حكومة المملكة المتحدة للعراق لتحقيق اولويات الحكومة العراقية التي تضمنها البرنامج الحكومي”.يشار الى ان سفير العراق في واشنطن فريد ياسين حضر هذه اللقاءات وعدد من المدراء العامون في وزارة المالية.

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